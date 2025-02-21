Бивол рассказал, что мотивировало его при подготовке к реваншу с Бетербиевым

Бывший чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол рассказал, помогало ли ему то, что многие болельщики были убеждены в его победе в первом поединке с Артуром Бетербиевым.

«Что говорят другие… Не так сильно влияет на меня, в отличие от внутреннего ощущения. Ощущение было, что я сделал работу нормально, но не удовлетворён собой и мог бы сделать лучше. Поэтому мысли о том, что можно исправить то, что не сделал в первом бою, они, конечно, мотивировали в подготовке», — сказал Бивол в интервью в телеграм-канале «Спорт на Кинопоиске».

Первый поединок Бетербиева и Бивола состоялся также в Эр-Рияде в ночь с 12 на 13 октября и завершился победой уроженца Хасавюрта большинством судейских голосов (114-114, 115-113, 116-112). Для Дмитрия это поражение стало первым в профессиональной карьере.

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