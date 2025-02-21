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«Цепляет внутри». Бивол перед реваншем с Бетербиевым назвал фильм, который его мотивирует

«Цепляет внутри». Бивол перед реваншем с Бетербиевым назвал фильм, который его мотивирует
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Бывший чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол в интервью в телеграм-канале «Спорт на Кинопоиске» рассказал о художественном фильме, который его мотивирует.

«Лучший фильм всех времён? Есть фильм, который меня мотивирует и нравится, цепляет внутри. Это «Четыре пера», — сказал Дмитрий.

Напомним, уже завтра, 22 февраля, Бивол проведёт поединок с соотечественником Артуром Бетербиевым. Для спортсменов это будет реванш. Их первый бой состоялся в ночь с 12 на 13 октября и завершился победой Артура большинством судейских голосов (114-114, 115-113, 116-112). Для Дмитрия это поражение стало первым в профессиональной карьере.

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Дмитрий Бивол прибыл в Эр-Рияд на реванш с Артуром Бетербиевым:

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