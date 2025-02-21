Бивол ответил, каким фильмом было бы его противостояние с Бетербиевым

Бывший чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол рассказал, каким фильмом было бы его противостояние с абсолютным чемпионом мира Артуром Бетербиевым. Напомним, реванш между соотечественниками пройдёт 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

— Если бы противостояние «Бивол-Бетербиев» было фильмом, то какого жанра — боевик или драма?

— Я думаю, что это боевик, — сказал Бивол в интервью в телеграм-канале «Спорт на Кинопоиске».

Напомним, в первый раз спортсмены сразились в ночь с 12 на 13 октября прошлого года. Тот бой завершился победой уроженца Хасавюрта большинством судейских голосов (114-114, 115-113, 116-112). Для Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере. Бетербиев впервые победил, не отправив соперника в нокаут.

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