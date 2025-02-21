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Мартин Баколе полон решимости «шокировать мир» в бою против Джозефа Паркера

Мартин Баколе полон решимости «шокировать мир» в бою против Джозефа Паркера
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Конголезский тяжеловес Мартин Баколе дал комментарий перед боем против экс-чемпиона мира в этом весе Джозефа Паркера, с которым согласился подраться на кратчайшем уведомлении всего за двое суток до боя. Этот поединок станет соглавным событием боксёрского вечера 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Мартин Баколе — Джозеф Паркер
22 февраля 2025, суббота. 22:00 МСК
Мартин Баколе
Не началось
Джозеф Паркер

«Вчера нам позвонили и пригласили на бой. Я сказал: «Скучаю по Саудовской Аравии». У меня есть цель в боксе, поэтому я еду в Саудовскую Аравию драться за свою мечту.

Хотел бы поблагодарить вас, ваше превосходительство [Турки Аль аш-Шейх]. Для меня очень много значит, что вы выбрали именно меня на замену Даниэлю Дюбуа. Большой кард, большая платформа. Я так благодарен судьбе, что не могу передать словами. Большое спасибо моей команде и промоутеру Бену Шалому. Я не могу дождаться этого момента. Это невероятно. Кажется, что сплю, но это не сон.

Думаю, что завтра шокирую мир. Я боксёр, которого можно сравнить с солдатом. Когда бы тебя ни попросили пойти на войну, всегда будь готов. Так что я готов пойти на войну. Неважно, что меня будет ждать в ринге, я буду готов», — приводит слова Баколе Boxing Scene.

В четверг, 20 февраля, стало известно, что чемпион мира по версии IBF в супертяжёлом весе Даниэль Дюбуа заболел, и организаторы в срочном порядке принялись искать замену. Одним из первых этот вызов принял Баколе.

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