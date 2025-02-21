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Фрэнк Уоррен высказался о предстоящем поединке Агита Кабайела с Чжаном Чжилэем

Фрэнк Уоррен высказался о предстоящем поединке Агита Кабайела с Чжаном Чжилэем
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Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен дал свой прогноз на предстоящий бой за титул временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе между немцем Агитом Кабайелом и китайцем Чжаном Чжилэем, который состоится 22 февраля в Саудовской Аравии.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Чжан Чжилэй — Агит Кабайел
22 февраля 2025, суббота. 18:00 МСК
Чжан Чжилэй
Не началось
Агит Кабайел

«Это тяжёлый бой. Я имею в виду, что это действительно сложный для определения победителя поединок. Они оба достойные супертяжеловесы, и оба проводят качественные бои. Это невероятно хорошее состязание между ними двумя. Я не знаю, кто победит. Здесь можно просто бросать монету и гадать. Да любой бой из этого карда — это 50 на 50», — приводит слова Уоррена Boxing Scene.

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