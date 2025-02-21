Чендлер предположил, как завершится его бой с Пимблеттом на UFC 314

Бывший претендент на чемпионский титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Майкл Чендлер высказался о предстоящем поединке с британцем Пэдди Пимблеттом. Спортсмены встретятся на турнире UFC 314 в ночь с 12 на 13 апреля мск.

«Стилистически это плохой поединок для Пэдди. Я планирую нанести удар правым или левым хуком и вырубить его в течение первых нескольких раундов. Он отличный боец, но я планирую финишировать ещё на ранней стадии», — сказал Чендлер в интервью ESPN MMA.

На счету Чендлера в ММА 23 боя и девять поражений. В активе Пимблетта 22 победы при трёх поражениях.

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Чендлер рассказал, что отмена боя с Макгрегором его не сломала: