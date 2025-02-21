Сонг Ядонг пообещал завершить карьеру Генри Сехудо

Китайский боец легчайшего дивизиона UFC Сонг Ядонг дал комментарий по поводу предстоящего поединка против экс-чемпиона UFC в двух весах, американца Генри Сехудо, пообещав завершить его карьеру.

«Да, я думаю, если он проиграет этот бой, это будет его последний в карьере выход в клетку, и последний раунд. Я уверен, что выиграю Сехудо. Я считаю, что ему уже пора на пенсию, его время вышло», — приводит слова Ядонга MMA Fighting.

Бой между Ядонгом и Сехудо станет главным событием турнира UFC Fight Night 252, который состоится в ночь с 22 на 23 февраля в Сиэтле (Вашингтон, США).

Сехудо выйдет на этот поединок после двух подряд поражений от Алджамейна Стерлинга и Мераба Двалишвили.