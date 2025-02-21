Исраэль Адесанья считает Дастина Порье полновесным чемпионом

Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья поддержал своего товарища, бывшего обладателя временного титула UFC в лёгком дивизионе Дастина Порье, отметив, что его нужно считать полновесным чемпионом.

«Всякий раз, когда я говорю, что на UFC 243 была моя первая защита титула, некоторые злятся. Считаю свой бой за временный титул полновесным чемпионским состязанием. Любой бой после этого считается защитой титула и объединением.

Дастин Порье и я выиграли наши пояса в один и тот же вечер на UFC 236! «Неоспоримый» он или нет, он был полновесным чемпионом, вы все не можете отнять этого у него. Выше голову, парень, давай бороться дальше!» — написал Адесанья на своей странице в социальных сетях.

Порье свой последний бой проводил в июне 2024 года и проиграл там удушающим приёмом в пятом раунде ныне действующему чемпиону Исламу Махачеву.