«Это просто зверюга». Джозеф Паркер — о бое с Мартином Баколе на коротком уведомлении

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе новозеландец Джозеф Паркер дал комментарий по поводу предстоящего поединка против африканского нокаутёра Мартина Баколе, с которым сразится 22 февраля в Саудовской Аравии вместо первоначально планируемого соперника в лице действующего чемпиона мира по версии IBF в супертяжёлом дивизионе Даниэля Дюбуа.

«Если одна возможность уходит, то на смену ей приходит другая. Значит надо действовать.

Кто знает, возможно в будущем мы ещё встретимся с Дюбуа. Я по-прежнему стремлюсь стать чемпионом мира. Баколе является самым избегаемым бойцом дивизиона, но я люблю бросать самому себе подобные вызовы. Я сказал, что готов к любому кто выйдет со мной в ринг. И здорово, что это будет Баколе. Этот парень просто зверюга», — сказал Паркер на YouTube-канале iFL TV.

Дюбуа был вынужден отказаться от боя с Паркером из-за болезни, которая настигла его за несколько дней до поединка.