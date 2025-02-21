Бенуа Сен-Дени и Йоэль Альварес добавлены на турнир UFC 315

Французский легковес UFC Бенуа Сен-Дени и испанец Йоэль Альварес проведут бой на турнире UFC 315, который состоится 10 мая в Канаде. Об этом сообщает канал Eurosport.

Сен-Дени свой последний бой проводил в сентябре 2024 года, и потерпел там поражение техническим нокаутом во втором раунде от бразильца Ренато Мойкано. Всего в активе Бенуа 17 проведённых поединков (13 побед, 3 поражения и 1 поединок признан «не состоявшимся»).

Альварес предыдущий поединок провёл в декабре 2024 года, одержав там победу нокаутом в первом раунде над Драккаром Клозе. Этой победой он довёл серию побед до трёх подряд. Всего его послужной список насчитывает 22 победы при всего 3 поражениях.