Белал Мухаммад высказался о предстоящем поединке с Джеком Делла Маддаленой

Чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад дал комментарий по поводу предстоящего поединка с Джеком Делла Маддаленой, с которым возглавит турнир UFC 315, запланированный на 10 мая в Канаде.

«Если разобраться, то я просто лучше него во всём. Кто-то говорит о его высоком уровне бокса, но они недооценивают мои навыки ударной техники. Вспомните, как я вышел против одного из лучших ударников, Леона Эдвардса, и победил его. Я постоянно тренируюсь с одними из сильнейших ударников UFC — Игнасио Бахамондесом и Яиром Родригесом.

Я не спорю, что у Джека высокий уровень бокса, но так смотреться ему позволяли его соперники. Он просто ещё не встречался в клетке с такими бойцами, как я», — приводит слова Мухаммада MMA Fighting.