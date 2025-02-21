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Объявлен список участников Гран-при лиги PFL в легчайшем дивизионе

Объявлен список участников Гран-при лиги PFL в легчайшем дивизионе
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Лига Professional Fighters League (PFL) объявила список участников нового Гран-при в легчайшем дивизионе, где примут участие сразу два российских бойца.

Всего в турнире примут участие восемь спортсменов, среди которых Магомед Магомедов и Касум Касумов. Кроме того, на стадии 1/4 финала также выступят: бразилец Леандро Иго, Сарварджон Хамидов представляющий Таджикистан, шведский боец с иракским гражданством Али Талеб, британец Джейк Хэдли, ирландец Киаран Кларк и испанец Зебензуй Руис.

За победу в Гран-при, как и в 2024 году, помимо чемпионского титула, бойцы получают денежный приз в размере $ 1 млн.

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