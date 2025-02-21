Дмитрий Путилин единогласно переизбран президентом Федерации муайтай России

Дмитрий Путилин сохранил пост президента Федерации муайтай России. Об этом стало известно в ходе отчётно-выборной конференции организации, состоявшейся 21 февраля в Екатеринбурге.

Путилин — чемпион мира по муайтай. По итогам выборов его кандидатура была поддержана единогласно. Он возглавляет Федерацию с 2010 года.

«Для меня единогласное признание коллег — это не только оценка нашей совместной деятельности, но ещё и большая ответственность. В последние годы на весь российский спорт оказывается беспрецедентное давление. Муайтай здесь не исключение. Сейчас могу констатировать, что мы решили основную нашу задачу — все эти годы сборные команды России продолжают участвовать в самых значимых международных соревнованиях. Более того, на последних чемпионатах мира и Европы наши спортсмены неизменно занимали первое место в общекомандном зачёте. Это дорогого стоит.

На трёх последних чемпионатах мира российские тайбоксёры завоевывали не менее 16 медалей. В 2023 году по итогам первенства мира сборная России завоевала 41 золотую, 13 серебряных и четыре бронзовые награды. Все эти годы Россия сохраняет лидирующие позиции на международной арене.

В 2024-м Федерация была включена в состав Олимпийского комитета России. В текущем году муайтай появился в программе Спартакиады учащихся и Спартакиады молодёжи России.

«Сегодня муайтай является одним из самых быстроразвивающихся видов спорта. Цифры говорят сами за себя. Если в 2020 году у нас было 60 аккредитованных региональных Федераций, то уже к концу 2024 года их количество выросло до 76. Главным итогом последней пятилетки считаю увеличение количества занимающихся муайтай в России на 57%. Нам удалось сделать этот вид спорта привлекательным для молодёжи», — сказал Путилин после окончания конференции.

С 17 по 22 февраля в Екатеринбурге проходит чемпионат России по муайтай, по итогам которого определится состав национальной команды на майский чемпионат мира в Турции и на первенство мира, которое пройдёт в сентябре в Арабских Эмиратах. В турнире принимают участие спортсмены из 45 регионов страны.

С июля 2024 года Путилин также возглавляет оргкомитет «Всемирные игры дружбы». Указом Президента РФ Игры были перенесены на неопределённый срок.