Сонг Ядонг и Генри Сехудо прошли взвешивание

В Сиэтле (Вашингтон, США) состоялась официальная процедура взвешивания участников главного боя турнира UFC Fight Night 252, где сразятся экс-чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо и китайский боец Сонг Ядонг.

Оба бойца без проблем уложились в лимит допустимого веса, показав следующие результаты:

Сонг Ядонг — 61,69 кг;

Генри Сехудо — 61,23 кг.

Сехудо выйдет на этот бой после двух подряд поражений от Алджамейна Стерлинга и Мераба Двалишвили соответственно. Что касается Ядонга, то он последний бой провёл в марте 2024 года и потерпел там поражение от экс-чемпиона легчайшего дивизиона Петра Яна.