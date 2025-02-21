Шакур Стивенсон и Джош Пэдли сделали вес

Сегодня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялась официальная процедура взвешивания всех участников завтрашнего вечера бокса, где главным событием шоу станет бой за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между россиянином Артуром Бетербиевым и его соотечественником Дмитрием Биволом.

В рамках основного карда чемпион мира по версии WBC в лёгком весе Шакур Стивенсон проведёт защиту своего пояса в бою против вышедшего на коротком уведомлении Джоша Пэдли.

Оба боксёра без проблем уложились в лимит допустимого веса. Стивенсон показал на весах отметку в 60,78 кг, в то время как его соперник потянул на 60,82 кг.