Шакур Стивенсон и Джош Пэдли сделали вес
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Сегодня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялась официальная процедура взвешивания всех участников завтрашнего вечера бокса, где главным событием шоу станет бой за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между россиянином Артуром Бетербиевым и его соотечественником Дмитрием Биволом.
Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
22 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол
В рамках основного карда чемпион мира по версии WBC в лёгком весе Шакур Стивенсон проведёт защиту своего пояса в бою против вышедшего на коротком уведомлении Джоша Пэдли.
Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Шакур Стивенсон — Джош Пэдли
22 февраля 2025, суббота. 21:00 МСК
Шакур Стивенсон
Не началось
Джош Пэдли
Оба боксёра без проблем уложились в лимит допустимого веса. Стивенсон показал на весах отметку в 60,78 кг, в то время как его соперник потянул на 60,82 кг.
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