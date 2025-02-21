Джозеф Паркер прошёл процедуру взвешивания, Баколе ещё не прибыл на турнир

Только что в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялась официальная процедура взвешивания участников завтрашнего вечера бокса, где в соглавном событии шоу экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Джозеф Паркер встретится в ринге с африканским нокаутёром Мартином Баколе.

Паркер продемонстрировал на весах отметку в 121,1 кг, в то время как Баколе ещё не успел добраться до места событий и пройдёт процедуру взвешивания немного позже.

Баколе принял вызов на этот бой на кратчайшем уведомлении за два дня до поединка, выйдя на замену чемпиону мира по версии IBF в супертяжёлом весе британцу Даниэлю Дюбуа, у которого возникли проблемы со здоровьем.