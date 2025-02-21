Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев прошли взвешивание перед реваншем

Только что в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялась официальная процедура взвешивания главных участников завтрашнего боксёрского вечера, где абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе россиянин Артур Бетербиев во второй раз сразится с экс-чемпионом мира в этом дивизионе — своим соотечественником Дмитрием Биволом.

Вес Бетербиева составил 79,37 кг, в то время как Бивол потянул ровно на 79 кг.

Предыдущий поединок между Биволом и Бетербиевым состоялся в октябре 2024 года, и тогда победу большинством судейских голосов одержал Бетербиев, став первым в истории абсолютным чемпионом этой весовой категории в эпоху четырёх поясов.