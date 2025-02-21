Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол провели финальную дуэль взглядов накануне реванша

Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом дивизионе Артур Бетербиев и экс-чемпион мира в этом дивизионе Дмитрий Бивол провели финальную дуэль взглядов перед реваншем, который возглавит боксёрский вечер 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Дуэль взглядов Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола Фото: Кадр из трансляции DAZN

Первый бой между Бетербиевым и Биволом состоялся в октябре 2024 года, где победу большинством судейских голосов одержал Бетербиев, став первым в истории абсолютным чемпионом мира полутяжёлого дивизиона в эпоху четырёх ведущих организаций (WBC, WBA, IBF и WBO).

Для Дмитрия то поражение стало первым в профессиональной карьере, в то время как Бетербиев впервые в карьере провёл в ринге всю отведённую дистанцию.