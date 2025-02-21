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Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол провели финальную дуэль взглядов накануне реванша

Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол провели финальную дуэль взглядов накануне реванша
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Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом дивизионе Артур Бетербиев и экс-чемпион мира в этом дивизионе Дмитрий Бивол провели финальную дуэль взглядов перед реваншем, который возглавит боксёрский вечер 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
22 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол
Дуэль взглядов Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола

Дуэль взглядов Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола

Фото: Кадр из трансляции DAZN

Первый бой между Бетербиевым и Биволом состоялся в октябре 2024 года, где победу большинством судейских голосов одержал Бетербиев, став первым в истории абсолютным чемпионом мира полутяжёлого дивизиона в эпоху четырёх ведущих организаций (WBC, WBA, IBF и WBO).

Для Дмитрия то поражение стало первым в профессиональной карьере, в то время как Бетербиев впервые в карьере провёл в ринге всю отведённую дистанцию.

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