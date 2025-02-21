Дмитрий Бивол дал заключительный комментарий перед реваншем с Артуром Бетербиевым

Экс-чемпион мира в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол после прохождения официальной процедуры взвешивания дал комментарий по поводу предстоящего реванша с абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом дивизионе Артуром Бетербиевым.

«Я полностью сосредоточен на поединке. Я не думаю о том, претендент я или нет. Я не думаю, что изменилось. Я просто сосредоточен на поединке. Я сделаю всё ради победы. Спасибо за поддержку. Я всегда чувствую её», — сказал Бивол после церемонии взвешивания.

Реванш между Биволом и Бетербиевым станет главным событием боксёрского вечера, который пройдёт 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).