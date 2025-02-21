Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дмитрий Бивол дал заключительный комментарий перед реваншем с Артуром Бетербиевым

Дмитрий Бивол дал заключительный комментарий перед реваншем с Артуром Бетербиевым
Комментарии

Экс-чемпион мира в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол после прохождения официальной процедуры взвешивания дал комментарий по поводу предстоящего реванша с абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом дивизионе Артуром Бетербиевым.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Чжан Чжилэй — Агит Кабайел
22 февраля 2025, суббота. 18:00 МСК
Чжан Чжилэй
Не началось
Агит Кабайел

«Я полностью сосредоточен на поединке. Я не думаю о том, претендент я или нет. Я не думаю, что изменилось. Я просто сосредоточен на поединке. Я сделаю всё ради победы. Спасибо за поддержку. Я всегда чувствую её», — сказал Бивол после церемонии взвешивания.

Реванш между Биволом и Бетербиевым станет главным событием боксёрского вечера, который пройдёт 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Материалы по теме
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 2: реванш перепишет историю бокса. LIVE
Live
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 2: реванш перепишет историю бокса. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android