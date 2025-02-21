Артур Бетербиев: второй поединок пройдёт ещё лучше, чем первый

Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе Артур Бетербиев дал заключительный комментарий по поводу предстоящего реванша с экс-чемпионом мира в полутяжёлом дивизионе Дмитрием Биволом.

«У меня всё неплохо. Надеюсь, всё будет хорошо. Конечно, когда лагерь проходит прекрасно. Я думаю, что второй поединок пройдёт ещё лучше, чем первый. Что там будет? Увидите. Я попробую показать хороший бокс», — сказал Бетербиев после церемонии взвешивания.

Реванш между Биволом и Бетербиевым станет главным событием боксёрского вечера 22 февраля в Саудовской Аравии.

Их первое противостояние состоялось в октябре 2024 года, и тогда победу большинством судейских голосов одержал Бетербиев.