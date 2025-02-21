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Реванш Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола перенесён на другую арену

Реванш Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола перенесён на другую арену
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Руководство Главного управления по развлечениям в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) во главе с Турки Аль аш-Шейхом приняли решение перенести вечер бокса 22 февраля, главным событием которого станет реванш абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе россиянина Артура Бетербиева против экс-чемпиона мира в этом весе — его соотечественника Дмитрия Бивола — на меньшую арену.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
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22 февраля 2025, суббота. 20:00 МСК
Чжан Чжилэй
Не началось
Агит Кабайел

Первоначально вечер бокса был запланирован на стадионе Kingdom Arena, которая вмещает 25 тыс. человек, но теперь, как сообщает Boxing Scene, шоу пройдёт на шеститысячной арене Venue Riyadh Season.

Данное решение было принято для создания более благоприятной атмосферы.

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