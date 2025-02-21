Результаты взвешивания всех участников боксёрского карда 22 февраля в Саудовской Аравии

Сегодня, 21 февраля, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялась официальная процедура взвешивания всех участников завтрашнего боксёрского вечера, который возглавит реванш абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе Артура Бетербиева против экс-чемпиона мира в этом весе Дмитрия Бивола.
Предлагаем вашему вниманию результаты взвешивания участников андеркарда:
Джозеф Паркер — 121,1 кг
Мартин Баколе — ТВА*
* Баколе всё ещё в пути на место событий и пройдёт взвешивание с опозданием из-за принятия поединка на кратчайшем уведомлении. Первоначально против Паркера должен был выступить чемпион мира по версии IBF в супертяжёлом весе Даниэль Дюбуа, но у него возникли проблемы со здоровьем.
Шакур Стивенсон — 60,8 кг
Джош Пэдли — 60,8 кг
Карлос Адамес — 71,7 кг
Хамза Шираз — 72,1 кг
Вёрджил Ортис — 69,4 кг
Исраил Мадримов — 69,9 кг
Агит Кабайел — 109,3 кг
Чжан Чжилэй — 130,4 кг
Джошуа Буатси — 79,4 кг
Каллум Смит — 79 кг
Зияд Альмааюф — 65 кг
Жонатас Родригу Гомеш де Оливейра — 64,3 кг
Мохаммед Алалкель — 60,8 кг
Энхель Гомес — 59,9 кг