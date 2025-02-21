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Результаты взвешивания всех участников боксёрского карда 22 февраля в Саудовской Аравии

Результаты взвешивания всех участников боксёрского карда 22 февраля в Саудовской Аравии
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Сегодня, 21 февраля, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялась официальная процедура взвешивания всех участников завтрашнего боксёрского вечера, который возглавит реванш абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе Артура Бетербиева против экс-чемпиона мира в этом весе Дмитрия Бивола.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Чжан Чжилэй — Агит Кабайел
22 февраля 2025, суббота. 20:00 МСК
Чжан Чжилэй
Не началось
Агит Кабайел

Предлагаем вашему вниманию результаты взвешивания участников андеркарда:

Джозеф Паркер — 121,1 кг
Мартин Баколе — ТВА*

* Баколе всё ещё в пути на место событий и пройдёт взвешивание с опозданием из-за принятия поединка на кратчайшем уведомлении. Первоначально против Паркера должен был выступить чемпион мира по версии IBF в супертяжёлом весе Даниэль Дюбуа, но у него возникли проблемы со здоровьем.

Шакур Стивенсон — 60,8 кг
Джош Пэдли — 60,8 кг

Карлос Адамес — 71,7 кг
Хамза Шираз — 72,1 кг

Вёрджил Ортис — 69,4 кг
Исраил Мадримов — 69,9 кг

Агит Кабайел — 109,3 кг
Чжан Чжилэй — 130,4 кг

Джошуа Буатси — 79,4 кг
Каллум Смит — 79 кг

Зияд Альмааюф — 65 кг
Жонатас Родригу Гомеш де Оливейра — 64,3 кг

Мохаммед Алалкель — 60,8 кг
Энхель Гомес — 59,9 кг

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