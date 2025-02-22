Патрисио Фрейре: я был согласен драться со Стерлингом, но он сбежал

Новичок UFC, бывший двойной чемпион Bellator Патрисио Фрейре, который проведёт свой дебютный поединок под эгидой самой влиятельной организации мира смешанных единоборств на турнире UFC 314, рассказал, что ему был предложен поединок против экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга, но Стерлинг категорически отказывался от боя с ним.

«Меня спросили, буду ли я драться с Алджамейном Стерлингом в марте. Я сказал, что согласен, но он сбежал. Он сказал, что ему нужно больше времени для боя, что он сможет драться только минимум в конце апреля.

Затем мне предложили Яира Родригеса, но он тоже долго не отвечал. Я написал ему личное сообщение: «Как дела, брат? Будешь драться или нет? Где твоя мексиканская гордость?». Подразнил его немного. Но он сказал, что будет очень приятно приветствовать меня в организации и что наш бой скоро состоится», — приводит слова Фрейре MMA Fighting.

Турнир UFC 314 состоится 12 апреля в Майами (США).