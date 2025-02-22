Гонорар Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола за бой-реванш 22 февраля 2024 года

Сегодня, 22 февраля, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится реванш между двумя российскими боксёрами, абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым и экс-чемпионом мира в этом дивизионе Дмитрием Биволом.

Гарантированный гонорар обоих боксёров составляет $ 20 млн.

Реванш между Биволом и Бетербиевым можно будет посмотреть на Первом канале. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию турнира. Ориентировочное начало противостояния россиян запланировано на 23:00 по московскому времени.

Их первое противостояние состоялось в октябре 2024 года, и тогда победу большинством судейских голосов одержал Бетербиев.