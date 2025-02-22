Александр Усик рассказал, с кем хочет провести следующий бой

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик, прибывший в Эр-Рияд (Саудовская Аравия) в качестве почётного гостя, отвечая на вопросы журналистов по поводу своего следующего поединка, заявил, что планирует проводить бой исключительно с действующим обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа.

«Я хочу драться в следующем поединке с Дю-бу-а», — сказал Усик в эфире DAZN.

Напомним, Усик и Дюбуа уже проводили бой в августе 2023 года и тогда победу техническим нокаутом в девятом раунде одержал украинец. После этого Дюбуа провёл три поединка и во всех одержал уверенные победы, добившись пояса IBF.

22 февраля в Эр-Рияде Дюбуа должен был провести защиту титула против экс-чемпиона мира Джозефа Паркера, но заболел накануне турнира, и вместо него теперь выступит Мартин Баколе.