Мартин Баколе показал рекордный вес перед боем с Джозефом Паркером

Конголезский супертяжеловес Мартин Баколе прибыл в Эр-Рияд (Саудовская Аравия), где с опозданием прошёл процедуру взвешивания перед поединком с экс-чемпионом мира в супертяжёлом весе Джозефом Паркером.

Весы зафиксировали под Баколе рекордную отметку в 142,9 кг. До этого наибольший вес он демонстрировал в бою против Карлоса Такама, где показал на весах 135,8 кг.

Баколе принял бой с Паркером на кратчайшем уведомлении, согласившись заменить заболевшего чемпиона мира по версии IBF в супертяжёлом дивизионе Даниэля Дюбуа всего за два дня до боя. Бой между Баколе и Паркером станет соглавным событием грандиозного боксёрского вечера, который пройдёт 22 февраля в Саудовской Аравии.