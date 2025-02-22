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Мартин Баколе показал рекордный вес перед боем с Джозефом Паркером

Мартин Баколе показал рекордный вес перед боем с Джозефом Паркером
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Конголезский супертяжеловес Мартин Баколе прибыл в Эр-Рияд (Саудовская Аравия), где с опозданием прошёл процедуру взвешивания перед поединком с экс-чемпионом мира в супертяжёлом весе Джозефом Паркером.

Весы зафиксировали под Баколе рекордную отметку в 142,9 кг. До этого наибольший вес он демонстрировал в бою против Карлоса Такама, где показал на весах 135,8 кг.

Баколе принял бой с Паркером на кратчайшем уведомлении, согласившись заменить заболевшего чемпиона мира по версии IBF в супертяжёлом дивизионе Даниэля Дюбуа всего за два дня до боя. Бой между Баколе и Паркером станет соглавным событием грандиозного боксёрского вечера, который пройдёт 22 февраля в Саудовской Аравии.

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