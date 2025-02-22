Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дастин Порье высказался о предстоящем поединке Майкла Чендлера с Пэдди Пимблеттом

Дастин Порье высказался о предстоящем поединке Майкла Чендлера с Пэдди Пимблеттом
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший обладатель временного титула UFC в лёгком весе Дастин Порье прокомментировал предстоящий поединок между экс-чемпионом Bellator Майклом Чендлером и популярным британским бойцом Пэдди Пимблеттом.

«Несмотря на то что, он подонок, Чендлер всегда идёт за большими деньгами», — написал Порье на своей странице в социальных сетях.

Бой между Пимблеттом и Чендлером состоится на турнире UFC 314, который пройдёт 12 апреля в Майами (США). Их поединок станет соглавным событием шоу.

Свой предыдущий поединок Чендлер проводил в ноябре 2024 года, где он потерпел поражение единогласным решением судей от Чарльза Оливейры. Что касается Пимблетта, то он последний бой провёл в июле 2024 года и победил там Бобби Грина удушающим приёмом в первом раунде.

Материалы по теме
Чендлер предположил, как завершится его бой с Пимблеттом на UFC 314
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android