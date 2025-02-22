Дастин Порье высказался о предстоящем поединке Майкла Чендлера с Пэдди Пимблеттом

Бывший обладатель временного титула UFC в лёгком весе Дастин Порье прокомментировал предстоящий поединок между экс-чемпионом Bellator Майклом Чендлером и популярным британским бойцом Пэдди Пимблеттом.

«Несмотря на то что, он подонок, Чендлер всегда идёт за большими деньгами», — написал Порье на своей странице в социальных сетях.

Бой между Пимблеттом и Чендлером состоится на турнире UFC 314, который пройдёт 12 апреля в Майами (США). Их поединок станет соглавным событием шоу.

Свой предыдущий поединок Чендлер проводил в ноябре 2024 года, где он потерпел поражение единогласным решением судей от Чарльза Оливейры. Что касается Пимблетта, то он последний бой провёл в июле 2024 года и победил там Бобби Грина удушающим приёмом в первом раунде.