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Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев и Умар Нурмагомедов опубликовали совместные фото

Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев и Умар Нурмагомедов опубликовали совместные фото
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Непобеждённый экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, действующий обладатель этого титула Ислам Махачев, а также чемпион Bellator в лёгком весе Усман Нурмагомедов и экс-претендент на титул UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов опубликовали совместные фото.

Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев

Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев

Фото: Из социальных сетей Хабиба Нурмагомедова

Хабиб Нурмагомедов, Умар Нурмагомедов и Ислам Махачев

Хабиб Нурмагомедов, Умар Нурмагомедов и Ислам Махачев

Фото: Из социальных сетей Хабиба Нурмагомедова

Хабиб завершил свою бойцовскую карьеру в конце 2020 года. Его последний бой состоялся в октябре 2020 года, где он победил удушающим приёмом Джастина Гэтжи.

Махачев в январе 2025 года провёл очередную защиту своего пояса, победив удушающим приёмом в первом раунде Ренато Мойкано. Для Махачева это была уже четвёртая защита титула.

Умар в последнем бою потерпел первое в карьере поражение, уступив единогласным решением судей действующему чемпиону UFC в легчайшем весе Мерабу Двалишвили в январе 2025 года.

Усман в январе 2025 года победил ирландца Пола Хьюза большинством судейских голосов по итогам пяти раундов титульного боя в главном событии турнира лиги PFL (Road to Dubai).

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