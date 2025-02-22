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Фрэнк Уоррен перечислил все варианты следующего боя Даниэля Дюбуа

Фрэнк Уоррен перечислил все варианты следующего боя Даниэля Дюбуа
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Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен, который занимается делами действующего чемпиона мира по версии IBF в супертяжёлом весе Даниэля Дюбуа, рассказал о всех возможных вариантах следующего боя своего клиента после отказа драться с экс-чемпионом мира Джозефом Паркером 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Как бы странно это ни звучало, но сейчас у нас, возможно, появится ещё больше вариантов. Лично я хотел бы увидеть реванш с Усиком. А ещё есть Паркер. А ещё есть Энтони Джошуа, который хотел провести с Даниэлем реванш, но не смог из-за травмы. Посмотрим. Однозначно сядем и обсудим все варианты. Этим мы и занимаемся», — сказал Уоррен в эфире DAZN после официальной церемонии взвешивания всех участников боксёрского вечера в Эр-Рияде.

Дюбуа отказался от боя с Паркером из-за болезни за несколько дней до турнира. На замену Дюбуа выступил конголезский нокаутёр Мартин Баколе.

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