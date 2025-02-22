Александр Густафссон рассказал, почему покинул UFC

Бывший претендент на титул UFC в полутяжёлом весе Александр Густафссон рассказал, почему принял решение покинуть ростер самой влиятельной организации в мире смешанных единоборств (UFC).

«Безусловно, я один из элитных бойцов, но наступило время, когда я должен был покинуть UFC. Я далёк от своей лучшей боевой формы. Я считаю, что все бойцы UFC должны быть исключительно на пике своей формы, выступая в UFC, потому что это высшая лига бойцов. Я просто хочу быть честен со всеми, я уже не на уровне бойцов UFC», — приводит слова Густафссона MMA Fighting.

Последний бой Густафссона состоялся в июле 2022 года, где он проиграл нокаутом в первом раунде Никите Крылову. Теперь боец планирует провести как минимум несколько поединков в новом промоушене лиги GFL.