Пол Хьюз назвал бойца, с которым хочет провести поединок перед реваншем с Нурмагомедовым

Экс-претендент на титул Bellator в лёгком весе ирландец Пол Хьюз назвал бойца, с которым хотел бы провести бой перед реваншем с действующим чемпионом в этом дивизионе россиянином Усманом Нурмагомедовым.

«На самом деле у меня достаточно вариантов, но, чтобы как следует проложить дорогу к реваншу с Нурмагомедовым, я бы хотел провести бой с Брентом Примусом. Если у нас будут победы над общим соперником, это дополнит интерес к нашему реваншу», — приводит слова Хьюза Bloodyelbow.

Напомним, Хьюз и Нурмагомедов проводили бой в январе 2025 года и победу большинством судейских голосов одержал Нурмагомедов.