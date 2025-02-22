Мартин Баколе рассказал, как ему поступило предложение о бое с Джозефом Паркером

Конголезский супертяжеловес Мартин Баколе рассказал о том, как ему поступило предложение провести бой против экс-чемпиона мира в этом весе Джозефа Паркера 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) вместо заболевшего обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа, который изначально должен был стать соперником Паркера.

«Сижу я, значит, в одном из лаунж-баров, и мне вдруг позвонил мой тренер. Я вышел из здания, потому что там было шумно, и он рассказал мне о том, что бой Дюбуа и Паркера отменён, и спросил, готов ли я подраться с Паркером. Я сразу сказал ему: «Да, я готов, но я нахожусь в Конго. А что думаешь ты, тренер?», и он мне ответил: «Ты с ним спарринговал. Думаю, ты можешь его удосрочить», — сказал Баколе на YouTube-канале IFL TV.