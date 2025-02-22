Жан Паскаль ожидает досрочного завершения реванша между Бетербиевым и Биволом

Экс-чемпион мира в полутяжёлом весе канадец Жан Паскаль дал свой комментарий по поводу предстоящего реванша между абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым и бывшим чемпионом мира в этом весе Дмитрием Биволом.

«Это очень интересный бой, особенно из-за того, насколько близким получился первый поединок. В первом бою на моей карте Бивол победил в два раунда. Но в реванше, я думаю, Бетербиев будет лучше готов и сможет приспособиться к Биволу. В то же время Бивол не сможет совладать с мощью Бетербиева. Так что на этот раз, я думаю, Бетербиев победит техническим нокаутом в 10-м раунде», — приводит слова Паскаля Boxing Scene.

Напомним, реванш между Биволом и Бетербиевым состоится 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).