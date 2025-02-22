Генри Сехудо во время взвешивания устроил забавный перформанс с предсказанием

Экс-чемпион UFC в двух весах Генри Сехудо во время официального взвешивания перед боем с Сонг Ядонгом устроил забавный перформанс. Боец разломал огромное печенье, из которого достал плакат с надписью: «Удача Сонга на исходе, технический нокаут в четвёртом раунде».

Сонг спокойно принял оскорбительный выпад Сехудо, пообещав завершить его карьеру:

«Генри — хороший боец. Он легенда. Но я позабочусь о том, чтобы он ушёл в отставку в субботу вечером. Это будет его последний бой, не пропустите его!» — приводит слова Ядонга MMA Fighting.

Бой между Ядонгом и Сехудо возглавит турнир UFC Fight Night 252, который состоится в ночь с 22 на 23 февраля в Сиэтле (США).