Адесанья признал, что не стремится снова стать чемпионом UFC

Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья в одном из своих интервью отметил, что больше не стремится вернуть чемпионский титул.

«Есть ли у меня в мыслях титульный бой в будущем? Нет. С самого момента, как я пришёл в UFC, я никогда не гнался за поясом. Я просто ждал того момента, когда весь мой труд окупится и я получу то, что заслужил. Я знал, что доберусь до него.

Перед боем с Дрикусом дю Плесси я помню, как подумал: «Мне не нужно гнаться за титулом. Я знаю, что всё получится, потому что я этого жду, и он придёт». Теперь после этого боя я просто думаю: «Знаешь что? Я ничего не жду». Я не ожидаю, что снова стану чемпионом. Если то, что я сделал в этой игре, не делает меня счастливым, то что тогда? Так что я этого не жду. Если это произойдёт, я приму это обеими руками, но я этого не жду. Я просто расслабляюсь и живу, тренируюсь, преуспеваю во всех своих других делах», — приводит слова Адесаньи MMA Junkie.

Адесанья свой последний бой проводил в феврале 2025 года и проиграл там техническим нокаутом во втором раунде Нассурдину Имавову. Это поражение стало для него уже третьим подряд.