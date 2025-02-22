Мовсар Евлоев бросил вызов двум дивизионам UFC

Непобеждённый российский полулегковес UFC Мовсар Евлоев бросил вызов всем топовым бойцам сразу двух дивизионов UFC.

«UFC, лёгкий вес, полулёгкий – кто угодно!» – написал Евлоев на своей странице в социальной сети.

Евлоев свой последний бой проводил в декабре 2024 года, где победил единогласным решением судей экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга. Этой победой Евлоев довёл свой послужной список до 19 побед в 19 поединках.

Мовсар дебютировал в UFC в 2019 году и за эти шесть лет успел провести девять поединков, во всех одержав победы. Все свои победы в UFC Евлоев одерживал исключительно судейским решением.