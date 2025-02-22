Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 2, реванш: во сколько начало боя, где смотреть трансляцию

В ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится реванш абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе Артура Бетербиева против претендента на этот титул Дмитрия Бивола. Ориентировочное время начала боя — 00:45 мск. Бой между Бетербиевым и Биволом станет главным событием вечера.

Реванш Бетербиева и Бивола можно будет посмотреть на Первом канале. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Первый поединок между Биволом и Бетербивым состоялся в октябре 2024 года, и тогда победу большинством судейских голосов одержал Бетербиев, став обладателем сразу шести поясов (WBC, WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring).