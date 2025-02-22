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Василевский сделал прогноз на реванш Бетербиева и Бивола

Василевский сделал прогноз на реванш Бетербиева и Бивола
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Известный российский ветеран ММА Вячеслав Василевский дал свой прогноз на предстоящий реванш между абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым и экс-чемпионом мира в этом дивизионе Дмитрием Биволом.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
23 февраля 2025, воскресенье. 01:10 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

«Интригующее противостояние. Думаю, ко второму бою Бивол подойдёт более раскрепощённо, уверенно. Мне кажется, что он будет на кураже, на постоянном челноке, в первом бою он был чуть зажат. А от Бетербиева жду такого же прессинга, работы первым номером. Поэтому, думаю, этот бой будет более жёстким, потому что они друг друга знают, не так давно боксировали. И исходя из того, что бой будет более жёстким, это на руку Бетербиеву. Я думаю, что Артур заберёт бой. Но не думаю, что поединок завершится досрочно», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, что реванш между Бетербиевым и Биволом состоится в ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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