Василевский сделал прогноз на реванш Бетербиева и Бивола

Известный российский ветеран ММА Вячеслав Василевский дал свой прогноз на предстоящий реванш между абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым и экс-чемпионом мира в этом дивизионе Дмитрием Биволом.

«Интригующее противостояние. Думаю, ко второму бою Бивол подойдёт более раскрепощённо, уверенно. Мне кажется, что он будет на кураже, на постоянном челноке, в первом бою он был чуть зажат. А от Бетербиева жду такого же прессинга, работы первым номером. Поэтому, думаю, этот бой будет более жёстким, потому что они друг друга знают, не так давно боксировали. И исходя из того, что бой будет более жёстким, это на руку Бетербиеву. Я думаю, что Артур заберёт бой. Но не думаю, что поединок завершится досрочно», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, что реванш между Бетербиевым и Биволом состоится в ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).