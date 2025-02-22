«Если не бокс, то кёрлинг». Бивол прошёл блиц-опрос накануне реванша с Бетербиевым

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол прошел блиц-опрос телеграм-канала «Спорт на Кинопоиске» накануне поединка с абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом дивизионе Артуром Бетербиевым, который станет главным событием боксёрского вечера 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

— Сила или техника?

— Техника.

— Зрелищность или результат?

— Результат.

— Тренировка утром или вечером?

— Днём.

— Кросс или скакалка?

— Кросс.

— Мешок или лапы?

— Работа в парах.

— Отработка или спарринг?

— Отработка.

— Победа решением или нокаутом?

— Конечно, нокаутом всегда интереснее. Главное, чтобы был результат и зрелищность.

— Если бы не бокс, то какой другой вид спорта?

— Кёрлинг (смеётся).