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«Если не бокс, то кёрлинг». Бивол прошёл блиц-опрос накануне реванша с Бетербиевым

«Если не бокс, то кёрлинг». Бивол прошёл блиц-опрос накануне реванша с Бетербиевым
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Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол прошел блиц-опрос телеграм-канала «Спорт на Кинопоиске» накануне поединка с абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом дивизионе Артуром Бетербиевым, который станет главным событием боксёрского вечера 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
23 февраля 2025, воскресенье. 01:10 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

Сила или техника?

— Техника.

Зрелищность или результат?

— Результат.

Тренировка утром или вечером?

— Днём.

Кросс или скакалка?

— Кросс.

Мешок или лапы?

— Работа в парах.

Отработка или спарринг?

— Отработка.

Победа решением или нокаутом?

— Конечно, нокаутом всегда интереснее. Главное, чтобы был результат и зрелищность.

Если бы не бокс, то какой другой вид спорта?

— Кёрлинг (смеётся).

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