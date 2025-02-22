«Если не бокс, то кёрлинг». Бивол прошёл блиц-опрос накануне реванша с Бетербиевым

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол прошел блиц-опрос телеграм-канала «Спорт на Кинопоиске» накануне поединка с абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом дивизионе Артуром Бетербиевым, который станет главным событием боксёрского вечера 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
— Сила или техника?
— Техника.
— Зрелищность или результат?
— Результат.
— Тренировка утром или вечером?
— Днём.
— Кросс или скакалка?
— Кросс.
— Мешок или лапы?
— Работа в парах.
— Отработка или спарринг?
— Отработка.
— Победа решением или нокаутом?
— Конечно, нокаутом всегда интереснее. Главное, чтобы был результат и зрелищность.
— Если бы не бокс, то какой другой вид спорта?
— Кёрлинг (смеётся).