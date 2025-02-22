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Тедди Атлас: в реванше с Бетербиевым у Бивола стало больше шансов на победу

Тедди Атлас: в реванше с Бетербиевым у Бивола стало больше шансов на победу
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Известный американский тренер Тедди Атлас считает, что экс-чемпион мира в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол имеет намного больше шансов победить абсолютного чемпиона мира в этом дивизионе Артура Бетербиева в реванше, по сравнению с их первым противостоянием.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
23 февраля 2025, воскресенье. 01:10 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

«Бетербиеву уже 40 лет. Я бы сказал, что на парне, которому 40 лет, бой такого типа в реванше скажется больше, чем на парне [Биволе], который на семь лет моложе. Кому в итоге окажется больше выгоден физический и эмоциональный опыт, полученный в прошедшем поединке? Я думаю, Биволу. С этим опытом в реванше он будет лучше», — приводит слова Атласа Boxing Scene.

Реванш между Биволом и Бетербиевым состоится 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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