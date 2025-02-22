Тренер Алекса Волкановски: Илия Топурия идёт по пути Конора Макгрегора

Тренер экс-чемпиона UFC в полулёгком весе Александра Волкановски Джо Лопес считает, что пока ещё действующий обладатель титула UFC в этом дивизионе Илия Топурия стремится повторить путь звёздного бойца организации Конора Макгрегора и попытается повторить его успех, став чемпионом в двух весовых категориях.

«Илия сам принял это решение. В интервью он ведёт себя вызывающе, а в жизни с ним приятно общаться, он ко всем относится максимально уважительно. Мы не обсуждали с ним переход в лёгкий вес. Видимо, ему стало тяжело сбрасывать лишние килограммы и теперь он хочет повторить путь Конора Макгрегора», – сказал Лопес на YouTube-канале Submission Radio.

Топурия освободил свой титул в полулёгком весе и принял решение продолжить карьеру в лёгкой весовой категории, и теперь вакантный пояс разыграют между собой Волкановски и Диего Лопес на турнире UFC 314, который пройдёт 12 апреля в Майами.