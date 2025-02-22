Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Алекса Волкановски: Илия Топурия идёт по пути Конора Макгрегора

Тренер Алекса Волкановски: Илия Топурия идёт по пути Конора Макгрегора
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер экс-чемпиона UFC в полулёгком весе Александра Волкановски Джо Лопес считает, что пока ещё действующий обладатель титула UFC в этом дивизионе Илия Топурия стремится повторить путь звёздного бойца организации Конора Макгрегора и попытается повторить его успех, став чемпионом в двух весовых категориях.

«Илия сам принял это решение. В интервью он ведёт себя вызывающе, а в жизни с ним приятно общаться, он ко всем относится максимально уважительно. Мы не обсуждали с ним переход в лёгкий вес. Видимо, ему стало тяжело сбрасывать лишние килограммы и теперь он хочет повторить путь Конора Макгрегора», – сказал Лопес на YouTube-канале Submission Radio.

Топурия освободил свой титул в полулёгком весе и принял решение продолжить карьеру в лёгкой весовой категории, и теперь вакантный пояс разыграют между собой Волкановски и Диего Лопес на турнире UFC 314, который пройдёт 12 апреля в Майами.

Материалы по теме
Топурия: Махачев — великий чемпион, но я верю, что могу победить его
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android