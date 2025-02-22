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Хабиб Нурмагомедов отреагировал на попадание «Реала» на «Атлетико» в 1/8 финала ЛЧ

Хабиб Нурмагомедов отреагировал на попадание «Реала» на «Атлетико» в 1/8 финала ЛЧ
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на результаты жеребьёвки стадии 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025, где мадридский «Реал», за который он болеет, попал на «Атлетико» Мадрид.

«Снова встретились непримиримые соперники. Как же прекрасен этот вид спорта», — написал Хабиб на своей странице в социальной сети.

Действующим победителем Лиги чемпионов является именно «Реал». В прошлом сезоне в финале он одержал победу со счётом 2:0 над немецкой «Боруссией» Дортмунд.

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 4 марта. Ответные игры запланированы на 11 марта. Финал турнира пройдёт 31 мая в Мюнхене.

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