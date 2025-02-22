Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 2, реванш: прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 00:45

В ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится реванш между российским абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым и экс-чемпионом мира в этом дивизионе Дмитрием Биволом.

Реванш между Биволом и Бетербиевым будет показан на Первом канале. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию турнира. Ориентировочное начало противостояния россиян запланировано на 00:45 по московскому времени.

Первый бой между Биволом и Бетербиевым состоялся в октябре 2024 года, и тогда победу большинством судейских голосов по итогам 12-раундового противостояния одержал Бетербиев.