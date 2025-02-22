Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 2, реванш: прямая онлайн трансляция боя начнётся в 00:45 мск

Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 2, реванш: прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 00:45
Комментарии

В ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится реванш между российским абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым и экс-чемпионом мира в этом дивизионе Дмитрием Биволом.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
23 февраля 2025, воскресенье. 01:10 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

Реванш между Биволом и Бетербиевым будет показан на Первом канале. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию турнира. Ориентировочное начало противостояния россиян запланировано на 00:45 по московскому времени.

Первый бой между Биволом и Бетербиевым состоялся в октябре 2024 года, и тогда победу большинством судейских голосов по итогам 12-раундового противостояния одержал Бетербиев.

Материалы по теме
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 2: считанные часы до грандиозного события! LIVE
Live
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 2: считанные часы до грандиозного события! LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android