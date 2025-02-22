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Кормье отреагировал на слухи, что Топурия перешёл в лёгкий дивизион из-за проблем с весом

Кормье отреагировал на слухи, что Топурия перешёл в лёгкий дивизион из-за проблем с весом
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье прокомментировал слухи о том, что звезда организации грузин Илия Топурия поднялся в лёгкий дивизион (до 70 кг) из-за проблем с весогонкой.

«Топурия — чемпион до мозга костей, но он небольшой парень. И мне странно слышать, что он больше не может укладываться в 65 кг. Я видел Махачева, я видел Хабиба, когда он был чемпионом, чёрт, я видел Чендлера, и эти парни большие», — сказал Кормье в эфире ESPN.

Напомним, 20 февраля Топурия объявил, что освобождает титул UFC в полулёгком весе (до 65 кг), чтобы подняться в следующий дивизион.

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