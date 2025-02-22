Хукер: UFC отобрал у Топурии титул, чтобы показать силу

Шестой номер рейтинга UFC австралиец Дэн Хукер прокомментировал новость о переходе грузина Илии Топурии в дивизион чемпиона организации в полулёгком весе (до 65 кг).

«Если бы план заключался в том, чтобы получить шанс ещё на один титул, и этого хотели бы в UFC, его бы ни за что не лишали пояса до того, как он попытается. Мне кажется, что у него забрали титул, чтобы показать силу. Просто чтобы дать понять: «Ты дерёшься тогда, когда мы скажем», — сказал Хукер в интервью Submission Radio.

Илии Топурии 27 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В феврале на UFC 298 Топурия стал чемпионом, нокаутировав во втором раунде австралийца Алекса Волкановски. В своём последнем бою на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) нокаутировал в третьем раунде американца Макса Холлоуэя, проведя первую защиту титула.