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Шакур Стивенсон предположил, кто победит в реванше Бетербиев — Бивол

Шакур Стивенсон предположил, кто победит в реванше Бетербиев — Бивол
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Непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях американец Шакур Стивенсон высказался о предстоящем реванше между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
23 февраля 2025, воскресенье. 01:10 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

«Всю неделю я ставил на Бетербиева, но потом поверил в победу Бивола, когда увидел Дмитрия лично. Когда видишь, насколько сосредоточен Бивол, трудно ставить против него. Так что я верю в победу Бивола», – заявил Стивенсон в интервью Matchroom Boxing.

Реванш Бетербиев – Бивол состоится в ночь с 22 на 23 февраля в Саудовской Аравии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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