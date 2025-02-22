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Энтони Ярд объяснил, почему Бивол может проиграть нокаутом в реванше с Бетербиевым

Энтони Ярд объяснил, почему Бивол может проиграть нокаутом в реванше с Бетербиевым
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Бывший претендент на мировые титулы в полутяжелом весе (до 79,4 кг) британец Энтони Ярд высказался о предстоящем реванше между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
23 февраля 2025, воскресенье. 01:10 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

«Нас ждет еще один потрясающий бой. Не могу дождаться. Думаю, Бетербиев снова победит. И на этот раз возможен нокаут. Бивол голоден, он будет больше рисковать, чем и может воспользоваться Бетербиев, поэтому возможен нокаут», — сказал Ярд в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».

Реванш Бетербиев – Бивол состоится в ночь с 22 на 23 февраля в Саудовской Аравии. «Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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