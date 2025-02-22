Перейра отреагировал на сомнение Кормье в его готовности к Анкалаеву

Чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра отреагировал на заявление члена Зала славы американца Даниэля Кормье, поставившего под сомнение его готовность к поединку с россиянином Магомедом Анкалаевым.

Напомним, ранее Кормье заявил, что Перейре не следовало совершать авиаперелёты в Австралию из США и обратно, которые могут негативно сказаться на его самочувствии.

«Не переживай, Даниэль Кормье. Мы работаем», — говорится в публикации видео тренировки Перейры в аккаунте Teixeira MMA & Fitness.

Напомним, титульный поединок Перейра – Анкалаев возглавит турнир UFC 313, который состоится 9 марта в Лас-Вегасе (США).