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Перейра отреагировал на сомнение Кормье в его готовности к Анкалаеву

Перейра отреагировал на сомнение Кормье в его готовности к Анкалаеву
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Чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра отреагировал на заявление члена Зала славы американца Даниэля Кормье, поставившего под сомнение его готовность к поединку с россиянином Магомедом Анкалаевым.

Напомним, ранее Кормье заявил, что Перейре не следовало совершать авиаперелёты в Австралию из США и обратно, которые могут негативно сказаться на его самочувствии.

«Не переживай, Даниэль Кормье. Мы работаем», — говорится в публикации видео тренировки Перейры в аккаунте Teixeira MMA & Fitness.

Напомним, титульный поединок Перейра – Анкалаев возглавит турнир UFC 313, который состоится 9 марта в Лас-Вегасе (США).

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