«Вы должны его уважать». Майкл Пейдж назвал топового ударника в UFC

Британский боец UFC Майкл Пейдж назвал, по его мнению, знакового ударника в престижнейшей MMA-организации мира.

«Вы должны уважать Перейру. Прямо сейчас он устраивает чертовскую вечеринку. И дело не только в его мощи, он отлично отклоняется и хорошо попадает. Сумасшедшие движения головой, быстрая реакция и способность ловить людей. И да, сумасшедшая сила», — сказал Пейдж в интервью Overdogs Podcast with Mike Perry.

Напомним, 9 марта в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC 313 Перейра проведет защиту титула в полутяжелом весе (до 93 кг) против россиянина Магомеда Анкалаева.

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