Майкл Пейдж ответил, как оценивает Хамзата Чимаева

Британский боец UFC Майкл Пейдж высказался о непобеждённой звезде Хамзате Чимаеве, выступающем в среднем весе (до 84 кг) организации.

«Я имел возможность наблюдать то, насколько талантлив этот парень. И он талантлив в совершенно чужой для меня области, я отдаю этому должное. Это вдохновляет на работу. Он просто монстр, и я гарантирую, он возьмёт титул в этом году», — сказал Пейдж в интервью Overdogs Podcast with Mike Perry.

В своём последнем бою на UFC 308 в октябре Чимаев победил болевым приёмом в первом раунде австралийского экс-чемпиона Роберта Уиттакера.

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